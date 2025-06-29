Льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя України посмертно

Максим Устименко (Фото: Facebook / Лілія Авер'янова)

Український військовий льотчик Максим Устименко отримав звання Героя України посмертно. Відповідний указ був опублікований на сайті президента Володимира Зеленського.

Полеглому захиснику присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

З указу слідує, що Устименко посмертно отримав звання полковника.

"Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!", – заявив глава держави у вечірньому зверненні.

Військовий загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття масованої атаки РФ по Україні.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння й збив сім повітряних цілей, проте під час відпрацювання по останній його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Устименко зробив все можливе, відвів літак від населеного пункту, проте не встиг катапультуватись, повідомили у війську.