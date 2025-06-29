Льотчик F-16 Устименко отримав звання Героя України посмертно
Український військовий льотчик Максим Устименко отримав звання Героя України посмертно. Відповідний указ був опублікований на сайті президента Володимира Зеленського.
Полеглому захиснику присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
З указу слідує, що Устименко посмертно отримав звання полковника.
"Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!", – заявив глава держави у вечірньому зверненні.
Військовий загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття масованої атаки РФ по Україні.
Повітряні сили ЗСУ зауважували, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння й збив сім повітряних цілей, проте під час відпрацювання по останній його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.
Устименко зробив все можливе, відвів літак від населеного пункту, проте не встиг катапультуватись, повідомили у війську.
- 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув льотчик Павло Іванов. Він отримав звання Героя України посмертно.
- У ніч проти 16 травня Україна втратила літак F-16, але льотчик зміг катапультуватись.