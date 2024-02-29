Рыжий лес у ЧАЭС. Мэр Вараша заявил, что все захватчики оттуда не выжили. ГУР: Уточняется

Оккупанты дислоцировались в радиоактивной зоне почти 30 дней. Энергоатом сообщал, что все они получили излучение, вызывающее лучевую болезнь

Рыжий Лес (Фото: Укринформ)

Из российских захватчиков, находившихся в Рыжем лесу рядом с Чернобыльской атомной электростанцией, никто не выжил. Об этом заявил Александр Мензул, городской голова Вараша, который находится рядом с Ровенской атомной электростанцией, в интервью Укринформу. В комментарии LIGA.net представитель военной разведки Андрей Юсов сообщил, что данная информация уточняется.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Еще можно вспомнить, как окапывались безграмотные орки в Чернобыльской зоне (В радиоактивном Рыжем лесу. – Ред.). Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских солдат, которые там были, никто не выжил", – заявил Мензул.

Представитель Главного управления разведки сообщил LIGA.net, что информация о гибели всех оккупантов, окапывавшихся в Рыжем лесу, уточняется.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения России на Украину. 31 марта они покинули территорию АЭС и отправились в сторону Беларуси.

Энергоатом сообщал, что оккупанты рыли окопы в радиоактивной почве. Агентство Reuters писало, что захватчики передвигались без средств защиты в Рыжем лесу. Также есть видео, на котором зафиксированы окопы захватчиков там.

В апреле 2022-го глава Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.

В этом месте рота россиян дислоцировалась почти 30 дней, поэтому все они получили такое облучение, которое вызывает лучевую болезнь, отмечал Энергоатом.

На LIGA.net есть большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.

Читайте также: Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед уходом: вынесли чайники, вилки и ложки