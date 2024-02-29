Рудий ліс біля ЧАЕС. Мер Вараша заявив, що всі загарбники звідти не вижили. ГУР: Уточнюється

З російських загарбників, які були у Рудому лісі поряд з Чорнобильською атомною електростанцією, ніхто не вижив. Про це заявив Олександр Мензул, міський голова Вараша, що поряд з Рівненською атомною електростанцією, в інтерв'ю Укрінформу. У коментарі LIGA.net представник воєнної розвідки Андрій Юсов повідомив, що ця інформація уточнюється.

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"Ще можна згадати, як окопувалися безграмотні орки у Чорнобильській зоні (У радіоактивному Рудому лісі. – Ред.). Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, з наших каналів ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", – заявив Мензул.

Представник Головного управління розвідки повідомив LIGA.net, що інформація про загибель всіх окупантів, котрі окопувалися у Рудому лісі, уточнюється.

Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу Росії на Україну. 31 березня вони залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.

Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.

У квітні 2022-го керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де окопувалися росіяни. Тоді показники внутрішнього випромінювання (альфа- та бета-забруднення) перевищували норму у 100 і більше разів.

У цьому місці рота росіян дислокувалася майже 30 днів, тому всі вони отримали таке опромінення, яке викликає променеву хворобу, зазначав Енергоатом.

На LIGA.net є великий текст про те, чим загрожує окупантам місяць перебування в Чорнобильській зоні.

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