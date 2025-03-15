Россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в двух регионах

На местах работают энергетики, чтобы возобновить электроснабжение

Разрушение в Одесской области (Фото: ОП)

Россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК 15 марта. Об этом сообщили в кампании.

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Враг атаковал энергетику в Днепропетровской и Одесской областях. Без света осталась часть обитателей этих регионов.

"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", – подчеркнули в ДТЭК.

Офис Генпрокурора сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА на Одесскую область пострадали два человека: 53-летний водитель грузовика в Черноморске и 61-летняя женщина в Одессе.

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры, здания частных предприятий, жилые дома, помещения СТО, автомагазин, легковые и грузовые автомобили.

Вечером 14 марта оккупанты ударили по Черноморску. Город был полностью обесточен, но к утру 15 мая газо-, водо- и теплоснабжения – в городе проходило в штатном режиме, отметил председатель ОВА Олег Кипер.

В Днепропетровской области Россия ударила по Кривому Рогу вечером 14 марта. Председатель областной военной администрации области Сергей Лысак отметил, повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, два учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

15 марта Россия ударила по Украине "Искандерами" и около 180 дронами. В нескольких регионах есть пожары и разрушения.

По состоянию на утро известно о 14 пострадавших в результате атаки по Кривому Рогу. Вражеский удар пришелся по ночному клубу, расположенному в жилом районе.