"Світ очікує чіткого підтвердження". Сибіга відреагував на заяву Путіна щодо перемир’я
Світ очікує чіткого підтвердження Росії щодо пропозиції Сполучених Штатів встановити 30-денне перемир’я. Про це на спільному брифінгу із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню.
"Світ очікує чіткого підтвердження. Тому що це теж тест на готовність до миру. І ми зараз бачимо з тих сигналів, які лунають з тієї сторони, що відбуваються певні маніпуляції", – сказав Сибіга.
Він додав, що наразі світ бачить, що саме Росія зацікавлена у продовженні агресії проти України.
"Україна сказала чітке "так" перемир’ю. І ми підтримали американську сторону в цьому питанні", – наголосив глава української дипломатії.
- 13 березня диктатор РФ заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву диктатора РФ щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною.