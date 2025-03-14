"Світ очікує чіткого підтвердження". Сибіга відреагував на заяву Путіна щодо перемир’я

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Світ очікує чіткого підтвердження Росії щодо пропозиції Сполучених Штатів встановити 30-денне перемир’я. Про це на спільному брифінгу із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню.

"Світ очікує чіткого підтвердження. Тому що це теж тест на готовність до миру. І ми зараз бачимо з тих сигналів, які лунають з тієї сторони, що відбуваються певні маніпуляції", – сказав Сибіга.

Він додав, що наразі світ бачить, що саме Росія зацікавлена у продовженні агресії проти України.

"Україна сказала чітке "так" перемир’ю. І ми підтримали американську сторону в цьому питанні", – наголосив глава української дипломатії.