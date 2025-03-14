"Мир ожидает четкого подтверждения". Сибига отреагировал на заявление Путина о перемирии
Мир ожидает четкого подтверждения России о предложении Соединенных Штатов установить 30-дневное перемирие. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Австрии Бэате Майнль-Райзингер сообщил глава МИД Андрей Сибига, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня.
"Мир ожидает четкого подтверждения. Потому что это тоже тест на готовность к миру. И мы сейчас видим из тех сигналов, которые раздаются с той стороны, что происходят определенные манипуляции", – сказал Сибига.
Он добавил, что сейчас видит, что именно Россия заинтересована в продолжении агрессии против Украины.
"Украина сказала четкое "да" перемирию. И мы поддержали американскую сторону в этом вопросе", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
- 13 марта диктатор РФ заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.
- Трамп назвал заявление диктатора РФ о прекращении огня "многообещающим", но неполным.