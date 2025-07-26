Демографический переворот: более 65% жителей Херсона – пенсионеры

За время полномасштабной войны население города сократилось на 77%

Иллюстративное фото: Укринформ

После почти трех с половиной лет полномасштабной войны РФ против Украины, более 65% жителей города Херсон составляют лица пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные на запрос LIGA.net городской военной администрацией.

По данным МВА, по состоянию на 1 июля 2025 года в Херсоне проживает 64 401 человек:

→ 42 362 человека пенсионного возраста (от 60 лет и старше);

→ 17 556 человек трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет);

→ 4483 ребенка (от младенцев в возрасте до 1 года – и до 18 лет).

В процентах ситуация следующая: пенсионеры – 65,8%; лица трудоспособного возраста – почти 27,3%, дети – примерно 7%.

По предварительным данным Госстата, на 1 января 2022 года в Херсоне проживало 279 131 человек (за почти три с половиной года полномасштабной войны население города сократилось на 77%).

Эта статистика не показывает разделение по возрасту, но опубликованный городским советом анализ Херсонской городской общины (областной центр вместе с 15 окружающими населенными пунктами) показывал, что на 2019-й ситуация была следующей:

→ 191 863 – трудоспособные жители (почти 59,9%);

→ 75 650 – старше трудоспособного возраста (~23,6%);

→ 52 545 моложе трудоспособного возраста (~16,4%).

В том году в громаде проживало 320 058 человек, в городе – 289 096 человек.