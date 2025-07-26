Демографический переворот: более 65% жителей Херсона – пенсионеры
После почти трех с половиной лет полномасштабной войны РФ против Украины, более 65% жителей города Херсон составляют лица пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные на запрос LIGA.net городской военной администрацией.
По данным МВА, по состоянию на 1 июля 2025 года в Херсоне проживает 64 401 человек:
→ 42 362 человека пенсионного возраста (от 60 лет и старше);
→ 17 556 человек трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет);
→ 4483 ребенка (от младенцев в возрасте до 1 года – и до 18 лет).
В процентах ситуация следующая: пенсионеры – 65,8%; лица трудоспособного возраста – почти 27,3%, дети – примерно 7%.
По предварительным данным Госстата, на 1 января 2022 года в Херсоне проживало 279 131 человек (за почти три с половиной года полномасштабной войны население города сократилось на 77%).
Эта статистика не показывает разделение по возрасту, но опубликованный городским советом анализ Херсонской городской общины (областной центр вместе с 15 окружающими населенными пунктами) показывал, что на 2019-й ситуация была следующей:
→ 191 863 – трудоспособные жители (почти 59,9%);
→ 75 650 – старше трудоспособного возраста (~23,6%);
→ 52 545 моложе трудоспособного возраста (~16,4%).
В том году в громаде проживало 320 058 человек, в городе – 289 096 человек.
- Данные городской администрации свидетельствуют, что по состоянию на вторую половину июля российские оккупанты, используя авиабомбы и дроны, ранили и убили людей в Херсоне больше, чем за весь 2024 год.
- Россияне регулярно атакуют Херсон и правобережье области. Так, 9 июля они убили дроном годовалого мальчика и ранили бабушку ребенка в селе Правдиное. Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что защитникам удалось уничтожить оккупантов, ответственных за эту атаку.
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