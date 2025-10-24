Російські війська масовано вдарили з РСЗВ по Херсону: є загиблі та поранені – фото

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинули дві людини, постраждали – 19

Наслідки обстрілу (Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін)

Уранці 24 жовтня російські війська атакували Херсон із реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого є загиблі й постраждалі – кількість зростає. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та прокуратура.

Близько 07:30 окупанти обстріляли Корабельний район міста. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба й обличчя.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих підлітків – дівчат 15 і 17 років.

Загалом у Херсоні постраждали 14 людей. Загинули дві жінки.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

ОНОВЛЕНО О 11:37. Кількість постраждалих збільшилась до 19.