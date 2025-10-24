Російські війська масовано вдарили з РСЗВ по Херсону: є загиблі та поранені – фото

Російські війська масовано вдарили з РСЗВ по Херсону: є загиблі та поранені – фотооновлено
Уранці 24 жовтня російські війська атакували Херсон із реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого є загиблі й постраждалі – кількість зростає. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та прокуратура.
Близько 07:30 окупанти обстріляли Корабельний район міста. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба й обличчя.
Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих підлітків – дівчат 15 і 17 років.
Загалом у Херсоні постраждали 14 людей. Загинули дві жінки.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
ОНОВЛЕНО О 11:37. Кількість постраждалих збільшилась до 19.
- Цього тижня почали з'являтись фейки росіян про нібито прорив окупаційних військ до Херсона. Однак армія РФ не має жодного просування і навіть підґрунтя для таких "вкидів", запевнили морпіхи ЗСУ.
- 23 жовтня російські пропагандисти заявили, що окупанти нібито провели операцію з форсування річки Дніпро і дістались до Херсона. Сили оборони півдня спростували це: в районі Острова та Садового панує тиша, а ворога в мікрорайоні Корабел немає.
