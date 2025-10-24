Российские войска массированно ударили из РСЗО по Херсону: есть погибшие и раненые – фото
Екатерина Широкопояс
Редактор новостей LIGA.net
Утром 24 октября российские войска атаковали Херсон из реактивной системы залпового огня, в результате чего есть погибшие и пострадавшие – количество растет. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и прокуратура.
Около 07:30 оккупанты обстреляли Корабельный район города. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.
Позже стало известно еще о двух пострадавших подростках – девочках 15 и 17 лет.
Всего в Херсоне пострадали 14 человек. Погибли две женщины.
В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные и частные дома.
- На этой неделе начали появляться фейки россиян о якобы прорыве оккупационных войск в Херсон. Однако у армии РФ нет никакого продвижения и даже оснований для таких "вбросов", заверили морпехи ВСУ.
- 23 октября российские пропагандисты заявили, что оккупанты якобы провели операцию по форсированию реки Днепр и добрались до Херсона. Силы обороны юга опровергли это: в районе Острова и Садового царит тишина, а врага в микрорайоне Корабел нет.
Комментарии (0)