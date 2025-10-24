Российские войска массированно ударили из РСЗО по Херсону: есть погибшие и раненые – фото

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погибли два человека, пострадали – 14

Последствия обстрела (Фото: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин)

Утром 24 октября российские войска атаковали Херсон из реактивной системы залпового огня, в результате чего есть погибшие и пострадавшие – количество растет. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и прокуратура.

Около 07:30 оккупанты обстреляли Корабельный район города. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.

Позже стало известно еще о двух пострадавших подростках – девочках 15 и 17 лет.

Всего в Херсоне пострадали 14 человек. Погибли две женщины.

В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные и частные дома.

