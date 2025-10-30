Росія вдарила дроном по заправці в Сумах, є поранені – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Росіяни завдали дронового удару по автозаправній станції у Сумах, внаслідок чого постраждали чотири людини. Про це повідомили виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар та начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу "Італмас" (російський дрон-камікадзе, розроблений компанією ZALA. – Ред.), по одній з АЗС у Зарічному районі міста.
Попередньо, постраждали чотири людини, пошкоджено дві автівки.
- Вночі 30 жовтня РФ масовано атакувала теплоелектростанції та цивільні об'єкти в різних регіонах. Загалом було 633 дрони та 52 ракети.
- Також Росія вдарила по гуртожитку у Запоріжжі. Відомо про 17 постраждалих та двох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.
- Ладижин у Вінницькій області залишився без світла, тепла та води через російську атаку. Тимчасово не працюють дитячі садки.
