Росія вдарила дроном по заправці в Сумах, є поранені – фото

За попередньою інформацією, по сумській АЗС вдарив безпілотник "Італмас"

Фото: Сумська міськрада

Росіяни завдали дронового удару по автозаправній станції у Сумах, внаслідок чого постраждали чотири людини. Про це повідомили виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар та начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу "Італмас" (російський дрон-камікадзе, розроблений компанією ZALA. – Ред.), по одній з АЗС у Зарічному районі міста.

Попередньо, постраждали чотири людини, пошкоджено дві автівки.