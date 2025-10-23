Россия ударила по железнодорожной станции в Сумах: есть пострадавшие
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 23 октября россияне атаковали железнодорожную станцию в Сумах, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Около 03:00 российский беспилотник ударил по станции, в результате попадания пострадали работники железной дороги.
35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте.
- Россия регулярно атакует инфраструктуру Укрзалізниці, в частности на Сумском направлении, из-за чего некоторым поездам приходится курсировать по измененным маршрутам и с задержкой.
