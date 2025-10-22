Поезда Укрзалізниці задерживаются из-за атак на инфраструктуру

Из-за очередного массированного российского обстрела ряд поездов задерживается и курсирует по измененным маршрутам. Ранен машинист

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В результате массированной российской атаки ночью и утром 22 октября снова повреждена инфраструктура Укрзалізниці и обесточены участки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Некоторые поезда курсируют с задержками и по измененным маршрутам.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже находится в пути, изменяет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до двух часов.

Также измененным маршрутом следует поезд №793/794 Черкассы – Киев. Задержка в пути – около часа.

Возможны задержки и изменения ив движении пригородных поездов.

Глава Укрзалізниці Александр Перцовский также сообщил, что в результате российской атаки ранен машинист восстановительной дрезины энергетиков.