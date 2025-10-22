Поезда Укрзалізниці задерживаются из-за атак на инфраструктуру
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В результате массированной российской атаки ночью и утром 22 октября снова повреждена инфраструктура Укрзалізниці и обесточены участки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Некоторые поезда курсируют с задержками и по измененным маршрутам.
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже находится в пути, изменяет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до двух часов.
Также измененным маршрутом следует поезд №793/794 Черкассы – Киев. Задержка в пути – около часа.
Возможны задержки и изменения ив движении пригородных поездов.
Глава Укрзалізниці Александр Перцовский также сообщил, что в результате российской атаки ранен машинист восстановительной дрезины энергетиков.
- В ночь на 22 октября в Киеве в результате массированной атаки в результате погибли два человека. В Запорожье травмированы 13 человек.
- Под прицелом этой ночью – украинская энергетика. Под ударом в частности оказалась энергетическая и портовая инфраструктура Измаила.
