В Киеве и Запорожье горят многоэтажки: российские "шахеды" убили людей – фото, видео

В Киеве двое погибших из-за российской атаки, в Запорожье – 13 пострадавших

Последствия атаки в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Украину "шахедами". Есть последствия в Киеве и Запорожье – из-за вражеских атак загорелись многоэтажки. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, а также глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

После 06:00 Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание в 10-этажном жилом доме.

Также, предварительно, есть попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. В этом же районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей.

В Дарницком районе – падение обломков на недостроенное здание.

Также в Голосеевском районе после взрыва начался пожар.

Падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. В этом же районе взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома.

Ткаченко сообщил об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе. Позже – о еще одном.

Запорожье россияне атаковали с 01:30 до 01:47, травмировав 13 человек.

Зафиксировано несколько пожаров.

В частности, горели балконы на четырех этажах дома. Также произошло возгорание четырех балконов в пятиэтажке. Еще один пожар – возгорание кровли многоэтажки.

Предварительно, россияне нанесли девять ударов "шахедами" по городу.