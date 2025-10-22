Всю ночь и утро Россия бьет по украинской энергетике

В Измаиле повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. По состоянию на утро атака оккупантов на Украину продолжается

В течение всей ночи с 21 на 22 октября Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По состоянию на утро массированная атака продолжается.

Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы, заверила она.

В Запорожье из-за массированной атаки "шахедов" до 2000 человек остались без света, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Также оперативный штаб Измаильской райгосадминистрации сообщил, что в результате воздушной атаки на Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается", – сообщили в РГА в 04:10.

Обошлось без пострадавших, вся критическая инфраструктура работает.