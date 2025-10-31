El Mundo: В Іспанії 4 листопада пройде закрита зустріч "коаліції охочих"

Хосе Мануель Альбарес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

У вівторок, 4 листопада, в Іспанії пройде "секретна" зустріч учасників "коаліції охочих", на якій обговорять посилення підтримки України. Про це повідомила іспанська газета El Mundo із посиланням на відповідний лист, з яким ознайомилися журналісти.

Зустріч проведе Міністерство закордонних справ Іспанії. У ній візьмуть участь представники 35 держав.

Читайте також Навіщо потрібен спільний мирний план України і європейських країн

Це буде інтенсивний робочий день, який розпочнеться о 09:00 та закінчиться після 15:30, з двома сесіями, присвяченими обговоренню шляхів надання допомоги Києву.

Зустріч була організована з дотриманням максимальної секретності. Фактично учасникам повідомляють, що мобільні телефони заборонені (вони зберігатимуться у відведеному місці) та що вони не повинні розголошувати інформацію про зустріч.

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах чи в соціальних мережах", – пише газета.

На першій сесії учасники обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовження дискусій щодо вирішення нагальних фінансових потреб, зокрема тих, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також як координувати ініціативи щодо посилення тиску на Росію. Вони, серед іншого, прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти домовленостей.

Далі відбудеться презентація міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, який протягом 30 хвилин поділиться своєю думкою з делегаціями. Однак він не буде присутній на всіх робочих сесіях, оскільки це зустріч нижчого рівня.

У другій сесії учасники спробують виробити спільний підхід до гарантій безпеки для України, обмінявшись думками щодо поточних дискусій стосовно цих гарантій, з особливою увагою до правової, політичної та дипломатичної бази, а також потенційного внеску "коаліції охочих" у стримування майбутньої російської агресії.

Ця зустріч відбудеться через два тижні після того, як лідери зустрілися в Лондоні, щоб посилити підтримку України. На цій зустрічі вони обговорили необхідність відправлення ракет Tomahawk до Києва та потенційне використання російських активів, заморожених у європейських банках, для фінансування війни та реконструкції. Останній пункт є складним, і країни ще не знайшли рішення, нагадали журналісти.

21 жовтня Bloomberg повідомило, що Україна та ЄС розробляють план із 12 пунктів щодо припинення повномасштабної війни.

27 жовтня Зеленський заявив, що Україна підготує мирний план за моделлю Гази за тиждень або 10 днів.