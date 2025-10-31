El Mundo: В Испании 4 ноября пройдет закрытая встреча "коалиции желающих"

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Во вторник, 4 ноября, в Испании пройдет "секретная" встреча участников "коалиции желающих", на которой обсудят усиление поддержки Украины. Об этом сообщила испанская газета El Mundo со ссылкой на соответствующее письмо, с которым ознакомились журналисты.

Встречу проведет Министерство иностранных дел Испании. В ней примут участие представители 35 государств.

Это будет интенсивный рабочий день, который начнется в 09:00 и закончится после 15:30, с двумя сессиями, посвященными обсуждению путей оказания помощи Киеву.

Встреча была организована с соблюдением максимальной секретности. Фактически участникам сообщают, что мобильные телефоны запрещены (они будут храниться в отведенном месте) и что они не должны разглашать информацию о встрече.

"Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", – пишет газета.

На первой сессии участники обсудят, как увеличить поддержку Украины, с целью продолжения дискуссий по решению неотложных финансовых потребностей, в частности тех, которые связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также как координировать инициативы по усилению давления на Россию. Они, среди прочего, стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь договоренностей.

Далее состоится презентация министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который в течение 30 минут поделится своим мнением с делегациями. Однако он не будет присутствовать на всех рабочих сессиях, поскольку это встреча более низкого уровня.

Во второй сессии участники попытаются выработать общий подход к гарантиям безопасности для Украины, обменявшись мнениями о текущих дискуссиях относительно этих гарантий, с особым вниманием к правовой, политической и дипломатической базе, а также потенциального вклада "коалиции желающих" в сдерживание будущей российской агрессии.

Эта встреча состоится через две недели после того, как лидеры встретились в Лондоне, чтобы усилить поддержку Украины. На этой встрече они обсудили необходимость отправки ракет Tomahawk в Киев и потенциальное использование российских активов, замороженных в европейских банках, для финансирования войны и реконструкции. Последний пункт является сложным, и страны еще не нашли решения, напомнили журналисты.

21 октября Bloomberg сообщило, что Украина и ЕС разрабатывают план из 12 пунктов по прекращению полномасштабной войны.

27 октября Зеленский заявил, что Украина подготовит мирный план по модели Газы за неделю или 10 дней.