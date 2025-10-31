Reuters: Росія била по Україні ракетами, через розробку яких США вийшли з ядерної угоди
Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою 9M729, секретна розробка якої спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися від договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді. Про це у коментарі Reuters заявили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та неназвані співрозмовники.
Коментар Сибіги став першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях.
Інший український високопосадовець стверджує, що Росія із серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні. Київ також зафіксував два запуски 9M729 Росією у 2022 році, повідомив він.
Саме через ракету 9M729 Штати вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км, хоча Росія це заперечувала.
Співрозмовник із військових кіл повідомив Reuters, що ракета 9М729, запущена Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км до місця падіння в Україні.
- У ніч проти 7 вересня у Києві внаслідок масованої російської атаки сталося загоряння в урядовій будівлі. За даними Defense Express, у будівлю Кабміну влетіла крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", бойова частина якої не вибухнула. Пожежа, що виникла на верхніх поверхах, була викликана займанням палива з баків ракети.
