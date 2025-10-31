Reuters: Росія била по Україні ракетами, через розробку яких США вийшли з ядерної угоди

За даними Reuters, Росія вже десятки разів била по Україні ракетою 9M729, через розробку якої Трамп у 2019-му звинуватив Росію у порушенні ядерної угоди

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА)

Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою 9M729, секретна розробка якої спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися від договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді. Про це у коментарі Reuters заявили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та неназвані співрозмовники.

Коментар Сибіги став першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях.

Інший український високопосадовець стверджує, що Росія із серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні. Київ також зафіксував два запуски 9M729 Росією у 2022 році, повідомив він.

Саме через ракету 9M729 Штати вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км, хоча Росія це заперечувала.

Співрозмовник із військових кіл повідомив Reuters, що ракета 9М729, запущена Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км до місця падіння в Україні.

ДОВІДКА За даними американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, крилата ракета 9М729 може нести ядерну або звичайну боєголовку і має дальність польоту до 2500 км. За даними американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, крилата ракета 9М729 може нести ядерну або звичайну боєголовку і має дальність польоту до 2500 км.