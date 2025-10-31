Reuters: РФ била по Украине ракетами, из-за разработки которых США вышли из ядерной сделки

По данным Reuters, РФ уже десятки раз била по Украине ракетой 9M729, из-за разработки которой Трамп в 2019-м обвинил Россию в нарушении ядерной сделки

Андрей Сибига (Фото: ЕРА)

Россия в последние месяцы атаковала Украину крылатой ракетой 9M729, секретная разработка которой побудила президента США Дональда Трампа отказаться от договора о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого срока на посту. Об этом в комментарии Reuters заявили министр иностранных дел Андрей Сибига и неназванные собеседники.

Комментарий Сибиги стал первым подтверждением того, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях.

Другой украинский чиновник утверждает, что Россия с августа 23 раза запускала эту ракету по Украине. Киев также зафиксировал два запуска 9M729 Россией в 2022 году, сообщил он.

Именно из-за ракеты 9M729 Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может пролететь далеко за пределы 500 км, хотя Россия это отрицала.

Собеседник из военных кругов сообщил Reuters, что ракета 9М729, запущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 км до места падения в Украине.

По данным американского центра стратегических и международных исследований, крылатая ракета 9М729 может нести ядерную или обычную боеголовку и имеет дальность полета до 2500 км.