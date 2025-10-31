FT: Зустріч Трампа і Путіна було скасовано через жорсткі вимоги Росії щодо України

За даними FT, запланований у Будапешті саміт було скасовано через те, що Путін продовжує наполягати на "усуненні корінних причин" війни

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

США скасували зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті після того, як Москва надіслала до Вашингтона меморандум, у якому повторила жорсткі вимоги до України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнаних з питанням неназваних співрозмовників.

За даними видання, зустріч було скасовано після того, як міністерство закордонних справ Росії надіслало дипломатичну ноту, в якій повторило свої умови щодо усунення того, що Путін називає "корінними причинами" війни.

Вимоги Росії зводились до територіальних поступок з боку України, скорочення чисельності Збройних Сил України та гарантій того, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Після цього відбулася "напружена розмова" між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо.

За словами одного зі співрозмовників FT, Рубіо сказав Трампу, що Москва "не виявила жодної готовності до переговорів".

Інший співрозмовник зазначив, що Трамп "не був вражений їхньою позицією".