FT: Встреча Трампа и Путина была отменена из-за жестких требований России насчет Украины
США отменили встречу американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва направила в Вашингтон меморандум, в котором повторила жесткие требования к Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных с вопросом неназванных собеседников.
По данным издания, встреча была отменена после того, как министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту, в которой повторило свои условия по устранению того, что Путин называет "коренными причинами" войны.
Требования России сводились к территориальным уступкам со стороны Украины, сокращению численности Вооруженных Сил Украины и гарантиям того, что страна никогда не вступит в НАТО.
После этого состоялся "напряженный разговор" между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
По словам одного из собеседников FT, Рубио сказал Трампу, что Москва "не проявила никакой готовности к переговорам".
Другой собеседник отметил, что Трамп "не был впечатлен их позицией".
- 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- Однако 23 октября Трамп заявил об отмене саммита. Говорит, что не будет встречаться с диктатором РФ, пока не будет реальной перспективы подписания мирного соглашения.
Комментарии (0)