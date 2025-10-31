FT: Встреча Трампа и Путина была отменена из-за жестких требований России насчет Украины

По данным FT, запланированный в Будапеште саммит был отменен из-за того, что Путин продолжает настаивать на "устранении коренных причин" войны

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

США отменили встречу американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва направила в Вашингтон меморандум, в котором повторила жесткие требования к Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных с вопросом неназванных собеседников.

По данным издания, встреча была отменена после того, как министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту, в которой повторило свои условия по устранению того, что Путин называет "коренными причинами" войны.

Требования России сводились к территориальным уступкам со стороны Украины, сокращению численности Вооруженных Сил Украины и гарантиям того, что страна никогда не вступит в НАТО.

После этого состоялся "напряженный разговор" между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

По словам одного из собеседников FT, Рубио сказал Трампу, что Москва "не проявила никакой готовности к переговорам".

Другой собеседник отметил, что Трамп "не был впечатлен их позицией".