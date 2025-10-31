Малюк заявив, що Сили оборони знищили "Орєшнік" на території Росії

Василь Малюк на брифінгу (Фото: ОП)

Влітку 2023 року Сили оборони знищили один "Орєшнік" на території Росії. Про це на нараді, яку транслювало Суспільне, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в окупантів була можливість трьох пострілів. Він нагадав, що росіяни один раз застосували цей тип озброєння для удару по Україні.

Водночас Малюк повідомив, що один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на території Росії, а саме в Капустиному Яру.

Операція була реалізована силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки.

Глава СЗР Олег Іващенко додав, що наразі в росіян залишився один постріл. Але у цьому році було виготовлено до трьох.

Згодом Малюк наголосив, що знищення "Орєшніка" було стовідсоткове. Він назвав це успішною операцією, але на той момент про неї повідомили лише Зеленському та лідерам кількох держав.

За словами глави СБУ, знищення відбулося тоді, коли ще назву "Орєшнік" на широкому загалі ніхто не знав. А окупанти на той момент ним ще не погрожували. Він уточнив, що це було влітку 2023 року.