Малюк заявил, что Силы обороны уничтожили "Орешник" на территории России
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Летом 2023 года Силы обороны уничтожили один "Орешник" на территории России. Об этом на совещании сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что у оккупантов была возможность трех выстрелов. Он напомнил, что россияне однажды применили этот тип вооружения для удара по Украине.
В то же время Малюк сообщил, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на территории России, а именно в Капустином Яру.
Операция была реализована силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки.
Новость дополняется...
Комментарии (0)