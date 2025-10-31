Малюк заявил, что Силы обороны уничтожили "Орешник" на территории России

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Летом 2023 года Силы обороны уничтожили один "Орешник" на территории России. Об этом на совещании сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у оккупантов была возможность трех выстрелов. Он напомнил, что россияне однажды применили этот тип вооружения для удара по Украине.

В то же время Малюк сообщил, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на территории России, а именно в Капустином Яру.

Операция была реализована силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки.

Новость дополняется...