ГУР: Росія може розмістити "Орєшнік" у Білорусі вже до кінця 2025 року – названо місце
Москва та Мінськ мають домовленості про розміщення комплексів з балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі – попередньо, це станеться вже до кінця 2025 року. Про це на запит LIGA.net повідомили у Головному управлінні розвідки.
"Наразі між РФ та Білоруссю є домовленості щодо розміщення мобільних ґрунтових ракетних комплексів з БРСД "Орешник" на території Білорусі. За попередніми даними, зазначені комплекси будуть розміщені на території Могильовської області, Республіка Білорусь до кінця 2025 року", – йдеться у документі.
Згідно з оцінками ГУР, розміщення цього озброєння у Білорусі може підвищити рівень воєнної загрози не лише для України, але й для Європи, оскільки розрахункові характеристики "Орєшніка" дають росіянам змогу вражати об’єкти не лише на всій українській території, а й на більшій частині континенту.
Раніше, 28 жовтня, речниця білоруського диктатора Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт підтвердила пропагандистам РФ, плани поставити "Орєшнік" на бойове чергування у грудні 2025-го.
Могильовська область розташована на сході Білорусі поряд з Росією. Відстань від її адмінмежі до білорусько-українського кордону у різних точках становить приблизно 110-140 кілометрів по прямій. До Литви, найближчої країни НАТО та Євросоюзу, ця відстань складає близько 200 км.
- У листопаді 2024 року окупанти застосували "Орєшнік" для удару по Дніпру, запустивши ракету з Астраханської області.
- У липні 2025-го українська розвідка повідомила LIGA.net, що немає підтверджених даних, що окупанти намагались використати "Орєшнік" проти України після атаки по Дніпру, так само не було інформації стосовно подальших навчань та випробувань цього озброєння.
- За даними ГУР, "Орєшнік" має такі характеристики: дальність до 5500 кілометрів, швидкість – понад 5 махів або 6000 км/год (детальніше тут).
- Інформація про розміщення "Орєшніка" у Білорусі з'явилась на тлі нових випробувань російської міжконтинентальної ракети з ядерним двигуном "Бурєвєснік". У відповідь на ці навчання президент США Трамп нагадав Москві про американську ядерну субмарину біля російських берегів.
