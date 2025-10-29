ГУР: Росія може розмістити "Орєшнік" у Білорусі вже до кінця 2025 року – названо місце

Розміщення російського озброєння у Білорусі може становити загрозу не тільки для України, але й для Європи, заявили у розвідці

Ракета РС-26 "Рубіж", експериментальним варіантом якої є "Орєшнік" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Москва та Мінськ мають домовленості про розміщення комплексів з балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі – попередньо, це станеться вже до кінця 2025 року. Про це на запит LIGA.net повідомили у Головному управлінні розвідки.

"Наразі між РФ та Білоруссю є домовленості щодо розміщення мобільних ґрунтових ракетних комплексів з БРСД "Орешник" на території Білорусі. За попередніми даними, зазначені комплекси будуть розміщені на території Могильовської області, Республіка Білорусь до кінця 2025 року", – йдеться у документі.

Згідно з оцінками ГУР, розміщення цього озброєння у Білорусі може підвищити рівень воєнної загрози не лише для України, але й для Європи, оскільки розрахункові характеристики "Орєшніка" дають росіянам змогу вражати об’єкти не лише на всій українській території, а й на більшій частині континенту.

Раніше, 28 жовтня, речниця білоруського диктатора Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт підтвердила пропагандистам РФ, плани поставити "Орєшнік" на бойове чергування у грудні 2025-го.

Могильовська область розташована на сході Білорусі поряд з Росією. Відстань від її адмінмежі до білорусько-українського кордону у різних точках становить приблизно 110-140 кілометрів по прямій. До Литви, найближчої країни НАТО та Євросоюзу, ця відстань складає близько 200 км.