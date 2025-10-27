Росія запустила ракету "Бурєвєснік" з архіпелагу Нова Земля – норвезька розвідка

Окупанти випробували свою ракету, запустивши з території в Баренцевому морі, заявив норвезький віцеадмірал

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Минулого тижня Росія провела випробування крилатої ракети далекого радіуса дії з ядерним двигуном "Бурєвєснік" з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на військову розвідку Норвегії.

У неділю росіяни заявили про успішне випробування ракети 9М730 "Бурєвєснік" (НАТО називає SSC-X-9 Skyfall) – ядерної зброї, яка, за твердженнями представників держави-агресорки, здатна пробивати будь-який оборонний щит, але не повідомили, де відбувся запуск.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Skyfall ("Бурєвєснік") на Новій Землі", – повідомив журналістам віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес, голова розвідувальної служби Норвегії, у заяві, надісланій електронною поштою.

Архіпелаг Нова Земля розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями та належить Росії. Клімат там суворий арктичний, із тривалими холодними зимами та коротким літом. Нова Земля відома як колишній полігон для ядерних випробувань СРСР, зокрема тут у 1961 році було підірвано "Цар-бомбу". Населення архіпелагу невелике, переважно це військові та науковці.