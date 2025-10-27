Россия запустила ракету "Буревестник" с архипелага Новая Земля – норвежская разведка
На прошлой неделе Россия провела испытания крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник" с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военную разведку Норвегии.
В воскресенье россияне заявили об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник" (НАТО называет SSC-X-9 Skyfall) – ядерного оружия, которое, по утверждениям представителей государства-агрессора, способно пробивать любой оборонный щит, но не сообщили, где состоялся запуск.
"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле", – сообщил журналистам вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии, в заявлении, отправленном по электронной почте.
Архипелаг Новая Земля расположен в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями и принадлежит России. Климат там суровый арктический, с длительными холодными зимами и коротким летом. Новая Земля известна как бывший полигон для ядерных испытаний СССР, в частности здесь в 1961 году была взорвана "Царь-бомба". Население архипелага небольшое, в основном это военные и ученые.
- 26 октября в Генштабе РФ сообщили Путину, что 21 октября Россия испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, которая якобы пролетела 14 000 км за 15 часов.
- Трамп отреагировал, заявив, что Россия должна завершить войну против Украины вместо того, чтобы испытывать дальнобойные ракеты.
Комментарии (0)