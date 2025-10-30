Російські літаки знову літають на військову авіабазу в Сирії – Bloomberg

Володимир Путін та Ахмед аш-Шараа (Фото: EPA)

Росія поновила польоти військових літаків на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви, оскільки обидві країни працюють над відновленням відносин після повалення союзника Москви, диктатора Башара Асада. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на близького до Кремля співрозмовника та дані ресурсу з відстеження літаків Flightradar24.

Згідно з останнім, щонайменше два російські літаки літали до провінції Латакія у Сирії, де розташована база. 26 жовтня транспортний літак Іл-62М Військово-повітряних сил РФ вилетів з Лівії до Латакії, а потім до Московської області. Водночас літак Ан-124-100 "Руслан", що має велику вантажопідйомність, з 24 числа тричі прибував до об'єкта, востаннє – 29 жовтня.

Особа, наближена до Кремля, анонімно підтвердила медіа, що Росія відновлює такі польоти.

Раніше у жовтні російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у Москві, і на порядку денному стояло питання про майбутнє російських об'єктів (авіабази "Хмеймім" та порту Тартус), підтверджував кремлівський речник Дмитро Пєсков. Уже 28 жовтня міністр оборони країни-агресора Андрій Бєлоусов провів переговори зі своїм сирійським колегою Мурафом Абу Касрою.

Навіть якщо Москва зможе зберегти військову присутність у Сирії, вона, ймовірно, буде меншою порівняно з періодом до повалення Асада, заявляли Bloomberg на початку 2025-го поінформовані співрозмовники.

Водночас близький до Кремля співбесідник повідомив, що делегація у Москві працює над відновленням роботи посольства країни. Чиновники планують відновити консульські та адміністративні послуги для громадян Сирії, повідомляла держагенція SANA з посиланням на сирійське МЗС.

Напередодні, 29 жовтня, президент аш-Шараа виступив на саміті в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, заявивши, що буде залучати іноземних інвесторів для допомоги у відновленні його країни після війни.

Раніше Росія запропонувала підтримку Сирії. Так, у серпні диктатор РФ заявив, що Москва готова допомогти у відбудові країни, а в серпні російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що країна-агресор готова співпрацювати у різних сферах щодо цього.