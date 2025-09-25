Україна відновила дипломатичні відносини з Сирією
Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та президент Володимир Зеленський.
Підписання комюніке про встановлення дипломатичних відносин відбулося на полях Генасамблеї ООН. У присутності Зеленського та тимчасово президента Сирії Ахмеда аш-Шараа свої підписи під документом поставили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані.
Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління диктатора Башара аль-Асада, після рішення Дамаска про визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин.
Також Зеленський розповів, що під час перемовин з лідером Сирії детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.
- 8 грудня 2024 року після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, Сибіга заявив, що Київ готовий відновити відносини із Сирією.
- 27 грудня в МЗС повідомили, що Україна встановила контакт із новою сирійською владою.
- 29 грудня фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати стосунки з Росією.
