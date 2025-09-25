Україна відновила дипломатичні відносини з Сирією

Київ відновив дипломатичні відносини з Дамаском, розірвані у 2022 році за правління сирійського диктатора Башара Асада

Підписання комюніке (Фото: МЗС)

Україна та Сирія підписали документ про відновлення дипломатичних відносин. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та президент Володимир Зеленський.

Підписання комюніке про встановлення дипломатичних відносин відбулося на полях Генасамблеї ООН. У присутності Зеленського та тимчасово президента Сирії Ахмеда аш-Шараа свої підписи під документом поставили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані.

Читайте також Гірше не буде. Що відбувається в Сирії після падіння Асада і чому це важливо для України

Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління диктатора Башара аль-Асада, після рішення Дамаска про визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин.

Також Зеленський розповів, що під час перемовин з лідером Сирії детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.

8 грудня 2024 року після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, Сибіга заявив, що Київ готовий відновити відносини із Сирією.

27 грудня в МЗС повідомили, що Україна встановила контакт із новою сирійською владою.

29 грудня фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати стосунки з Росією.