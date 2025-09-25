Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией
Украина и Сирия подписали документ о восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщили Министерство иностранных дел и президент Владимир Зеленский.
Подписание коммюнике об установлении дипломатических отношений состоялось на полях Генассамблеи ООН. В присутствии Зеленского и временно президента Сирии Ахмеда аш-Шараа свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани.
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении диктатора Башара аль-Асада после решения Дамаска о признании так называемой "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил восстановление дипломатических отношений.
Также Зеленский рассказал, что во время переговоров с лидером Сирии подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия.
- 8 декабря 2024 года после падения режима Асада, близкого союзника России, Сибига заявил, что Киев готов восстановить отношения с Сирией.
- 27 декабря в МИД сообщили, что Украина установила контакт с новой сирийской властью.
- 29 декабря фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией.
