Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Киев восстановил дипломатические отношения с Дамаском, разорванные в 2022 году при правлении сирийского диктатора Башара Асада

Подписание коммюнике (Фото: МИД)

Украина и Сирия подписали документ о восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщили Министерство иностранных дел и президент Владимир Зеленский.

Подписание коммюнике об установлении дипломатических отношений состоялось на полях Генассамблеи ООН. В присутствии Зеленского и временно президента Сирии Ахмеда аш-Шараа свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении диктатора Башара аль-Асада после решения Дамаска о признании так называемой "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил восстановление дипломатических отношений.

Также Зеленский рассказал, что во время переговоров с лидером Сирии подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия.

8 декабря 2024 года после падения режима Асада, близкого союзника России, Сибига заявил, что Киев готов восстановить отношения с Сирией.

27 декабря в МИД сообщили, что Украина установила контакт с новой сирийской властью.

29 декабря фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией.