Российские самолеты снова летают на военную авиабазу в Сирии – Bloomberg

Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа (Фото: EPA)

Россия возобновила полеты военных самолетов на авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва, поскольку обе страны работают над восстановлением отношений после свержения союзника Москвы диктатора Башара Асада. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника и данные ресурса по отслеживанию самолетов Flightradar24.

Согласно последнему, по меньшей мере два российских самолета летали в провинцию Латакия в Сирии, где расположена база. 26 октября транспортный самолет Ил-62М Военно-воздушных сил РФ вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область. В то же время самолет Ан-124-100 "Руслан", имеющий большую грузоподъемность, с 24 числа трижды прибывал к объекту, последний раз – 29 октября.

Читайте также Хуже не будет. Что происходит в Сирии после падения Асада и почему это важно для Украины

Лицо, приближенное к Кремлю, анонимно подтвердило медиа, что Россия возобновляет такие полеты.

Ранее в октябре российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве, и на повестке дня стоял вопрос о будущем российских объектов (авиабазы "Хмеймим" и порта Тартус), подтверждал кремлевский представитель Дмитрий Песков. Уже 28 октября министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов провел переговоры со своим сирийским коллегой Мурафом Абу Касрой.

Даже если Москва сможет сохранить военное присутствие в Сирии, оно, вероятно, будет меньше по сравнению с периодом до свержения Асада, заявляли Bloomberg в начале 2025-го информированные собеседники.

В то же время близкий к Кремлю собеседник сообщил, что делегация в Москве работает над восстановлением работы посольства страны. Чиновники планируют возобновить консульские и административные услуги для граждан Сирии, сообщало госагентство SANA со ссылкой на сирийский МИД.

Накануне, 29 октября, президент аш-Шараа выступил на саммите в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, заявив, что будет привлекать иностранных инвесторов для помощи в восстановлении его страны после войны.

Ранее Россия предложила поддержку Сирии. Так, в августе диктатор РФ заявил, что Москва готова помочь в восстановлении страны, а в августе российский вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что страна-агрессор готова сотрудничать в различных сферах по этому поводу.