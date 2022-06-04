Немецкий министр, дававший Украине "несколько часов" после нападения РФ, собирается в Киев

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о намерении приехать в Киев. В эфире телеканала Welt в пятницу он рассказал, что получил приглашение от министра финансов Украины Сергея Марченко и решил его принять.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Во время недавнего разговора мой коллега из Министерства финансов Украины сказал, что мой визит как министра финансов и нынешнего руководителя группы министров финансов G7 мог бы быть полезным. Поэтому мы это сейчас и сделаем", — сказал Линднер.

В начале мая в Киев приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она первой из членов немецкого правительства посетила Украину после 24 февраля. Второй на прошлой неделе стала министр развития Германии Свенья Шульце.

Украина несколько раз приглашала канцлера ФРГ Олафа Шольца, но его визит до сих пор не состоялся.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в марте рассказал, что 24 февраля на встрече в Берлине Линднер "с вежливой улыбкой" заявил ему, что поставки Украине оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны, поскольку ей "осталось несколько часов". Дипломат добавил, что расплакался от такого отношения.

С тех пор Линднер кардинально изменил свое мнение. В мае он заявил, что Украина должна победить Россию, и Германия ее в этом поддержит.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.