США назначили дату Рамштайн-5: встреча состоится в Германии

Следующая, пятая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн) состоится 8 сентября. Об этом сообщается на сайте командования Воздушных сил США в Европе.

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В отличие от предыдущей встречи, эта будет не виртуальной. Участники группы приглашаются на авиабазу Рамштайн в Германии.

"Госсекретарь Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", — говорится в сообщении.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 20 июля в режиме онлайн.

Глава Пентагона Ллойд Остин по ее итогам заявил, что партнеры будут продолжать оказывать Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий.

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Андрей Водяный

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