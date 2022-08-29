США назначили дату Рамштайн-5: встреча состоится в Германии
29.08.2022, 15:52
Фото: EPA
Следующая, пятая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн) состоится 8 сентября. Об этом сообщается на сайте командования Воздушных сил США в Европе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В отличие от предыдущей встречи, эта будет не виртуальной. Участники группы приглашаются на авиабазу Рамштайн в Германии.
"Госсекретарь Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", — говорится в сообщении.
- Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 20 июля в режиме онлайн.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по ее итогам заявил, что партнеры будут продолжать оказывать Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий.
Читайте также: Рамштайн-4. Как Украина и Запад перебирают пылающий автомобиль на ходу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии