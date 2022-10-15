Глава канцелярии Шольца сравнил танки Leopard 2 с ракетами "Фау-2": Это не чудо-оружие
Глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт заявил, что танки Leopard 2, которые Германия не хочет поставлять Украине, не являются "волшебным оружием", которое может закончить войну. Об этом чиновник сказал во время выступления на дискуссионном мероприятии в Берлине, цитирует его RND.
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По его словам, призывы поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 похожи на надежды, возлагавшиеся в нацистской Германии на ракету "Фау-2", которую пропаганда называла "чудо-оружием".
"Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом "Фау-2". Что существует чудо-оружие, которое, как по волшебству, гарантирует, что все будет сделано. И теперь говорят, что Leopard 2 — это то чудо-оружие, которое положит конец войне. Но это не так", — сказал Шмидт.
Он также высказал мнение, что если боевой танк с немецким железным крестом будет захвачен оккупантами, то для России это станет "идеальным пропагандистским материалом".
- Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина "ждет слова Германии".
- 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".
- 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.
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