Глава канцелярии Шольца сравнил танки Leopard 2 с ракетами "Фау-2": Это не чудо-оружие

Глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт заявил, что танки Leopard 2, которые Германия не хочет поставлять Украине, не являются "волшебным оружием", которое может закончить войну. Об этом чиновник сказал во время выступления на дискуссионном мероприятии в Берлине, цитирует его RND.

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По его словам, призывы поставлять Украине немецкие танки Leopard 2 похожи на надежды, возлагавшиеся в нацистской Германии на ракету "Фау-2", которую пропаганда называла "чудо-оружием".

"Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом "Фау-2". Что существует чудо-оружие, которое, как по волшебству, гарантирует, что все будет сделано. И теперь говорят, что Leopard 2 — это то чудо-оружие, которое положит конец войне. Но это не так", — сказал Шмидт.

Он также высказал мнение, что если боевой танк с немецким железным крестом будет захвачен оккупантами, то для России это станет "идеальным пропагандистским материалом".

СПРАВКА. "Фау-2" (V-2 — Vergeltungswaffe-2, оружие возмездия) — первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Первый пуск состоялся в марте 1942 года, а первый боевой пуск — 8 сентября 1944 года. Количество осуществлённых боевых пусков ракеты составило 3225. Применялась с целью запугивания, поражая в основном мирное население (погибло около 2700 человек, обстрелу подвергалась в основном территория Великобритании, в особенности отличающийся большой площадью город Лондон).

Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина "ждет слова Германии".

15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".

16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.

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Дмитро Гриниченко

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