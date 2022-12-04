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Новый пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 12 декабря – журналист

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 23:06
Новый пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 12 декабря – журналист - Фото
Фото - EPA

Еврокомиссия подготовила проект девятого пакета санкций в отношении России, он может быть утвержден уже 12 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

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Как написал Йозвяк, в проекте определены около 180 российских фигурантов, в том числе банки, медиа-ресурсы и технологические компании.  

При этом в проекте не упомянуты фигуранты из Беларуси.

По данным журналиста, этот пакет санкций может быть согласован на встрече глав МИД стран ЕС 12 декабря.

Скриншот из Twitter
  • Восьмой пакет санкций был принят в ЕС в начале октября. Его основой стало ограничение цен на российскую нефть, заключающееся в запрете на перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.

Сергій Бережний
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санкции евросоюз еврокомиссия рикард йозвяк
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