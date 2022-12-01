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Санкции ЕС должны бить по ракетной промышленности России, ее надо остановить – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 17:45
Санкции ЕС должны бить по ракетной промышленности России, ее надо остановить – Кулеба - Фото
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Следующие санкции Европейского Союза должны ударить по российской ракетной промышленности и остановить ее. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщается в Twitter главы МИД.

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Как написал Кулеба, они с Боррелем согласились, что тотальная война против Украины означает необходимость тотальной поддержки Украины.

"Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь и подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, бить по российской ракетной промышленности: она должна быть остановлена", – заявил глава МИД.

  • Министр обороны Резников сообщил, что армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. По его словам, 97% из 16 000 атак были нацелены против гражданских целей.

Читайте также: До вывода российских войск из Украины мир невозможен – Боррель

Наталія Медведєва
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санкции война ракетный удар дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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