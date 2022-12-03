Часть ракет Россия отправляет для ударов по Украине прямо с конвейера – ГУР

Российские оккупанты отправляют часть ракет для ударов по Украине сразу с завода-производителя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает ГУР.

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По данным военной разведки Украины, враг уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

Как отметил Скибицкий, это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера.

"Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, рф за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – рассказал представитель военной разведки.

Как отмечается, в течение двух месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

По данным военной разведки, российские войска испытывают дефицит ракетного вооружения для РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Россия ведет переговоры с другими странами по поставке этих боеприпасов, а также с Ираном – по пополнению запасов баллистических ракет.

Как отметил Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

Ранее в Израиле предупредили: Украина может получить высокотехнологичные израильские ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

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Наталія Медведєва

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