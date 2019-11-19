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Двоих экс-сотрудников крымской СБУ подозревают в пытках активиста

Двоих экс-сотрудников крымской СБУ подозревают в пытках активиста - Фото
Аннексия Крыма ''зелеными человечками'' - спецназом армии РФ, 2014 год (фото - ЕРА)
19.11.2019, 16:19

После оккупации полуострова подозреваемые стали "сотрудниками ФСБ"

Прокуратура Автономной республики Крым подозревает двух экс-сотрудников Службы безопасности Украины в оккупированном Крыму в пытках. Об этом идет речь в измененном подозрении для них, передает пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время подозреваемые являются сотрудниками так называемого "управления ФСБ России в Крыму и Севастополе". По версии следствия, они могут быть причастны к незаконному лишению свободы и пыткам в отношении проукраинского активиста за его участие в киевском Евромайдане. В прокуратуре уточнили, что он был задержан на оккупированном полуострове в феврале 2015-го, после чего признал свою вину в преступлении, которого не совершал. Речь идет о "нанесении телесных повреждений сотруднику Беркута".

Как уточняет Крым.Реалии со ссылкой на источники, дело касается ранее осужденного судом в Крыму евромайдановца Александра Костенко. 3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, отбыв полный срок наказания. Позже он прибыл в Киев.

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