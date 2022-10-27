Омбудсмен при Путине "усыновила" украденного из Мариуполя ребенка. У Кулебы отреагировали

Уполномоченная по правам ребенка при российском диктаторе Владимире Путине Мария Львова-Белова незаконно "усыновила" украденного из Мариуполя ребенка. Министерство иностранных дел Украины призывает открыть против нее уголовное дело.

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Ребенок, об "усыновлении" которого заявила Львова-Белова, был украден из Мариуполя, отмечают в МИД. Она также призналась в способствовании незаконному "усыновлению" в РФ 350 детей из оккупированных частей Донбасса.

В МИД подчеркивают: вывоз украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию и их дальнейшее "усыновление" россиянами – грубое нарушение украинского законодательства и Женевской конвенции 1949 года.

МИД инициирует открытие украинскими правоохранителями уголовного дела против Львовой-Беловой. Также министерство призывает международное сообщество осудить преступления РФ и ее чиновников против украинских детей.

Украина продолжит прилагать усилия, чтобы незаконно вывезенные в Россию дети были возращены родителям или законным опекунам.

18 октября сообщалось, что полиция эксгумировали тела пяти убитых детей в освобожденном Лимане.

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Марко Сировой

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