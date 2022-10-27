UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Омбудсмен при Путине "усыновила" украденного из Мариуполя ребенка. У Кулебы отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 14:52
Омбудсмен при Путине
Мария Львова-Белова (скриншот видео)

Уполномоченная по правам ребенка при российском диктаторе Владимире Путине Мария Львова-Белова незаконно "усыновила" украденного из Мариуполя ребенка. Министерство иностранных дел Украины призывает открыть против нее уголовное дело.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ребенок, об "усыновлении" которого заявила Львова-Белова, был украден из Мариуполя, отмечают в МИД. Она также призналась в способствовании незаконному "усыновлению" в РФ 350 детей из оккупированных частей Донбасса.

В МИД подчеркивают: вывоз украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию и их дальнейшее "усыновление" россиянами – грубое нарушение украинского законодательства и Женевской конвенции 1949 года.

МИД инициирует открытие украинскими правоохранителями уголовного дела против Львовой-Беловой. Также министерство призывает международное сообщество осудить преступления РФ и ее чиновников против украинских детей.

Украина продолжит прилагать усилия, чтобы незаконно вывезенные в Россию дети были возращены родителям или законным опекунам.

Читайте также: В РФ жалуются, что похищенные из Мариуполя дети пели гимн и ругали Путина. Подоляк ответил

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД владимир путин дети ребенок омбудсмен Мария Львова-Белова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 