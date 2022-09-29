В РФ жалуются, что похищенные из Мариуполя дети пели гимн и ругали Путина. Подоляк ответил

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о похищении оккупантами украинских детей из разбомбленного россиянами Мариуполя, пожаловалась на их проукраинскую позицию и пообещала "исправить" это. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал – уверяет, что "исправлять" российский геноцид будет Украина.

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Как передают пропагандистские росСМИ, Львова-Белова заявила, что из Мариуполя в Московскую область вывезли 30 украинских детей, которых якобы бросили приемные родители.

"Они (дети. – Прим. Ред.) негативно отзывались о президенте (российском диктаторе Владимире Путине. – Прим. Ред.), говорили всякие гадости, пели гимн Украины, "славу Украине" и все такое <…> Есть некий негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России", – заявила Львова-Белова.

Подоляк в ответ подчеркнул, что россияне похитили мариупольских детей, а не "вывезли", и это геноцид.

"Российская чиновница Белова заявила, что вывезенные в Россию (украденные) дети из Мариуполя поют гимн Украины и ругают Путина. "Мы это исправим", – обещает она. Они вторглись, разрушили их город, убили родителей, а теперь лишают идентичности. Так выглядит геноцид. Нет, это мы все исправим", – заявил Подоляк.

В июне Великобритания внесла Львову-Белову в санкционный список за принудительное усыновление и вывоз из страны украинских детей.

В конце августа МИД сообщал, что более 1000 украинских детей из Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще более 300 детей содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края.

По данным ГУР и МИД, на временно оккупированных территориях российские оккупанты навязывают украинским детям паспорта России и угрожают их родителям.

Оксана Житнюк

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