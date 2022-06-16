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Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 14:22
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны - Фото
Владимир Путин (слева) и Кирилл (фото - ЕРА)

Великобритания ввела новые санкции против России. В санкционный список попали предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который поддерживает полномасштабную войну России против Украины, а также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Новые санкции были введены сегодня, 16 июня.

Львова-Белова попала в санкционный список за принудительное усыновление и вывоз из страны украинских детей, а Гундяев – за активную поддержку российской военной агрессии против Украины.

"Санкции также направлены против союзников Путина, военачальников и торговцев оружием из России и Мьянмы", – сообщили в правительстве Великобритании.

Под санкции также попали:

- депутат Мосгордумы и член путинской политической элиты Сергей Савостьянов;

- член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр", которая заключила контракт с правительством РФ на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов, Алексей Исайкин;

- четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, военнослужащие которой убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче;

- члены так называемого "Комитета спасения мира и порядка" – организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов и ограничения для ведения бизнеса с организациями, связанными с людьми из списка.

  • 3 июня страны ЕС официально ввели шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды. Гундяев был включен в черновик списка, но в итоге избежал санкций ЕС.

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Оксана Житнюк
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Великобритания санкции патриарх кирилл Мария Львова-Белова владимир гундяев
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