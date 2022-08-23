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Россияне выкрали в Мариуполе более 1000 детей и раздали их посторонним лицам – МИД

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 19:15
Россияне выкрали в Мариуполе более 1000 детей и раздали их посторонним лицам – МИД - Фото
Мариуполь (фото - ЕРА)

Только по информации управления по вопросам семьи и детства города Краснодар РФ, более 1000 украинских детей из захваченного российской армией Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще более 300 детей в настоящее время содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Там отметили, что такие действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, предусматривающую обязательство государства-оккупанта не менять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.

МИД призвал международное сообщество, в частности ООН, осудить продолжающиеся преступления России против детей на территории Украины, а также принять немедленные меры против Москвы для пресечения дерзких нарушений норм международного права.

"Все украинские дети, незаконно перемещенные на территорию России, должны быть возвращены их родителям или законным опекунам", – сказано в сообщении.

Украинская сторона продолжит документировать преступления российских военнослужащих и чиновников, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, отметили в МИД.

Читайте также: История | Учить детей для оккупантов? Нет. Как педагоги школы у Азовстали выехали и основали лицей

Вадим Ребрина
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Россия МИД дети
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