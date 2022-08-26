Оккупанты навязывают украинским детям паспорта РФ и угрожают их родителям – ГУР и МИД

На временно оккупированных территориях российские оккупанты навязывают украинским детям паспорта России и угрожают их родителям. Об этом сообщили в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко и в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", – заявил Скибицкий.

По данным МИД, Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные россиянами школы.

"Москва использует образование как инструмент давления. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", – написал Николенко.

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Наталия Медведева

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