ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина. Он "повар Путина" и куратор ЧВК Вагнера

Федеральное бюро расследований объявило в розыск ряд лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года. В их числе российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера. Об этом говорится на сайте ФБР.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что всего в розыск объявлены 13 человек – их обвиняют в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США. Помимо этого, в список вошли Джейхун Насимы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

Также сообщается, что 16 февраля 2018 года Окружным судом округа Колумбия были выданы федеральные ордера на арест этих лиц.

Помимо этого, ФБР объявила в розыск Константина Килимника, помощника экс-главы предвыборного штаба Трампа. Согласно приговору от 2018 года, Килимник "умышленно пытался склонить другое лицо на свою сторону, используя коррупционные методы", с намерением предотвратить дачу показаний на судебном разбирательстве.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран.

16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".

30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожинымлица и компании.

Читайте также: "Повара Путина" Пригожина заблокировали в Facebook – он надумал "размазать" Цукерберга

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.