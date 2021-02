ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина. Он "повар Путина" и куратор ЧВК Вагнера

Федеральное бюро расследований объявило в розыск ряд лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года. В их числе российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера. Об этом говорится на сайте ФБР.

Сообщается, что всего в розыск объявлены 13 человек – их обвиняют в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США. Помимо этого, в список вошли Джейхун Насимы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA