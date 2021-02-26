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ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина. Он "повар Путина" и куратор ЧВК Вагнера

26.02.2021, 16:17
ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина. Он
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Федеральное бюро расследований объявило в розыск ряд лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года. В их числе российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера. Об этом говорится на сайте ФБР. 

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Сообщается, что всего в розыск объявлены 13 человек – их обвиняют в заговоре с целью вмешательства в политическую систему США. Помимо этого, в список вошли Джейхун Насимы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Также сообщается, что 16 февраля 2018 года Окружным судом округа Колумбия были выданы федеральные ордера на арест этих лиц.

Помимо этого, ФБР объявила в розыск Константина Килимника, помощника экс-главы предвыборного штаба Трампа. Согласно приговору от 2018 года, Килимник "умышленно пытался склонить другое лицо на свою сторону, используя коррупционные методы", с намерением предотвратить дачу показаний на судебном разбирательстве.

  • Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран. 
  • 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".
  • 30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожинымлица и компании.

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Станислав Стороженко
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США выборы фбр розыск евгений пригожин
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