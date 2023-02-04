В Британии хотят объявить ЧВК Вагнера террористической организацией – The Telegraph

Министерство внутренних дел Великобритании работает над объявлением частной военной компании Вагнера террористической организацией. Об этом сообщает The Telegraph.

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Если Британия признает ЧВК Вагнера террористической организацией, это будет означать, что уголовным преступлением станет не только причастность к ЧВК или посещение ее собраний, но и одобрение ее деятельности или публичное ношение логотипа.

В материале отмечается, что такой шаг может иметь последствия для возможностей ЧВК привлекать деньги, если какие-либо активы или потоки доходов будут проходить через финансовые учреждения Великобритании.

В издании подчеркнули, что обсуждение запрета находится на ранней стадии и пока не так продвинулось, как запланированный запрет Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

The Telegraph сообщал о таких планах Британии еще в прошлом месяце, но они были отложены после того, как Министерство иностранных дел Британии выразило обеспокоенность по поводу последствий вмешательства.

Окончательное решение о запрете ЧВК Вагнера еще не принято, но источники журналистов утверждают, что зеленый свет в этом случае будет гораздо быстрее, чем с КСИР, учитывая серьезность ситуации в Украине и единство по этому вопросу в британском правительстве.

По данным журналистов, вопрос будет поднят в правительстве уже в понедельник, 6 февраля. Ожидается, что на публике правительство сохранит свою позицию, не подтверждая свои планы на запрет, пока окончательное решение не будет объявлено публично.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.

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Оксана Житнюк

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