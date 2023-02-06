ЧВК Вагнера снова вербует заключенных в РФ, но желающих в десятки раз меньше – Медиазона

Вербовщики ЧВК Вагнера снова объезжают российские колонии и предлагают заключенным ехать воевать в Украину, однако желающих теперь в десятки раз меньше, чем во время первой волны вербовки. Об этом пишет российское издание Медиазона.

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По данным издания, если весной-летом 2022 года "вагнеровцам" удавалось завербовать из одной колонии несколько сотен заключенных, то теперь на войну соглашается ехать едва ли несколько десятков.

Заключенные, пишет издание, уже не верят обещаниям "вагнеровцев" – новости в СМИ и общение с уехавшими в Украину ранее убедили их в том, что реальная ситуация на фронте отличается от той, которую описывают вербовщики.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – рассказал журналистам заключенный одной из уральских колоний.

На фоне неудач с вербовкой СМИ, подконтрольные владельцу ЧВК Евгению Пригожину, стали писать о выживших на войне заключенных, которые якобы уже вернулись домой.

В одном из последних таких сюжетов сидящие в автобусе мужчины практическими одними и теми же словами говорят корреспонденту, что собираются обратно на фронт.

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Вадим Ребрина

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