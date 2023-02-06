UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЧВК Вагнера снова вербует заключенных в РФ, но желающих в десятки раз меньше – Медиазона

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:17
ЧВК Вагнера снова вербует заключенных в РФ, но желающих в десятки раз меньше – Медиазона - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Вербовщики ЧВК Вагнера снова объезжают российские колонии и предлагают заключенным ехать воевать в Украину, однако желающих теперь в десятки раз меньше, чем во время первой волны вербовки. Об этом пишет российское издание Медиазона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, если весной-летом 2022 года "вагнеровцам" удавалось завербовать из одной колонии несколько сотен заключенных, то теперь на войну соглашается ехать едва ли несколько десятков.

Заключенные, пишет издание, уже не верят обещаниям "вагнеровцев" – новости в СМИ и общение с уехавшими в Украину ранее убедили их в том, что реальная ситуация на фронте отличается от той, которую описывают вербовщики.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – рассказал журналистам заключенный одной из уральских колоний.

На фоне неудач с вербовкой СМИ, подконтрольные владельцу ЧВК Евгению Пригожину, стали писать о выживших на войне заключенных, которые якобы уже вернулись домой.

В одном из последних таких сюжетов сидящие в автобусе мужчины практическими одними и теми же словами говорят корреспонденту, что собираются обратно на фронт.

Читайте также: В Британии хотят объявить ЧВК Вагнера террористической организацией – The Telegraph

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера тюрьма
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 