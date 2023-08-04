Китай приедет в Саудовскую Аравию на переговоры об окончании войны. Отправят Ли Хуэя
Китай примет участие в переговорах об окончании войны России против Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин.
По его словам, Пекин приедет по приглашению саудитов, отправив представителя по делам Евразии Ли Хуэйя, который недавно посещал Киев и Москву.
"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса", — сказано в заявлении китайского МИД.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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