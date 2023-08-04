Китай приедет в Саудовскую Аравию на переговоры об окончании войны. Отправят Ли Хуэя

Китай примет участие в переговорах об окончании войны России против Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин.

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По его словам, Пекин приедет по приглашению саудитов, отправив представителя по делам Евразии Ли Хуэйя, который недавно посещал Киев и Москву.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса", — сказано в заявлении китайского МИД.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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