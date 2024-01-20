Президент Швейцарии считает, что без России саммит не будет "настоящей встречей о мире"
Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что запланированный в стране глобальный саммит мира должен состояться как можно скорее, и намекнула на контакты с РФ по этому поводу. Об этом она сказала в интервью газете Schweiz am Wochenende, передает Swissinfo.
"Это [саммит] точно должно произойти в 2024 году", – заявила Амхерд.
При этом, по ее мнению, без участия России саммит вряд ли станет "настоящей встречей о мире".
"России, вероятно, не будет, но мы ищем дискуссии со всеми остальными", – подчеркнула президент Швейцарии.
Она намекнула, что Швейцария тоже контактирует с РФ.
"Швейцария разговаривает со всеми. За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы общения существуют, и они открыты", – сказала Амхерд.
По ее словам, неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств, и что "есть небольшой риск того, что не удастся организовать саммит, но если Швейцария не попробует, этого точно не произойдет".
Она подчеркнула, что не стоит ожидать готового мирного плана в конце саммита, но если удастся начать мирный процесс, это будет достижением.
Амхерд считает, что было бы "успехом", если бы в саммите приняли участие широкий круг стран, в том числе страны Юга – Южная Африка, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.
- 15 января Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию.
- В ходе встречи Амхерд подтвердила украинскому президенту, что Швейцария готова организовать глобальный саммит мира. Уже назначен человек, который будет этим заниматься.
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