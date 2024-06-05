Швейцарские правые требуют "не уничтожать нейтралитет" и пригласить Россию на Саммит мира
Права Швейцарская народная партия (SVP) призвала власти Швейцарии прислать России официальное письменное приглашение на Глобальный саммит мира. Эта партия имеет самое большое представительство в парламенте, там заявили, что конференция без России может помешать нейтралитету Швейцарии. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте SVP.
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Партия заявила о "поспешном принятии Федеральным советом стороны после начала войны в Украине" и последствиях "полного принятия Швейцарией санкций ЕС".
"Парламентская группа SVP обеспокоена событиями вокруг конференции в Бюргенштоке 15-16 июня 2024 года. Мирные усилия в принципе следует приветствовать. Однако оказывается, что нейтралитет Швейцарии уже не признают все стороны конфликта: Россия уже дала понять, что не хочет участвовать в конференции в Бюргенштоке", – отметила политсила.
Швейцарские правые заявили, что "Федеральный совет поддался международному давлению и отказался от испытанных принципов нейтралитета Швейцарии". Поэтому политсила выдвинула следующие требования:
→ конференция в Бюргенштоке не должна превратиться в одностороннюю конференцию по вопросам "пропаганды и вооружений", чтобы "мирный процесс имел шанс";
→ чтобы были привлечены все стороны конфликта, что включает официальное письменное приглашение из России от Конфедерации.
3 июня Будапешт еще не принял решение о своем участии в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое колебание обусловлено тем, что на мероприятии будут присутствовать "не все стороны войны".
- 24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.
- 14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.
- 21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.
- 2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.
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