Саммит мира. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Права Швейцарская народная партия (SVP) призвала власти Швейцарии прислать России официальное письменное приглашение на Глобальный саммит мира. Эта партия имеет самое большое представительство в парламенте, там заявили, что конференция без России может помешать нейтралитету Швейцарии. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте SVP.

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Партия заявила о "поспешном принятии Федеральным советом стороны после начала войны в Украине" и последствиях "полного принятия Швейцарией санкций ЕС".

"Парламентская группа SVP обеспокоена событиями вокруг конференции в Бюргенштоке 15-16 июня 2024 года. Мирные усилия в принципе следует приветствовать. Однако оказывается, что нейтралитет Швейцарии уже не признают все стороны конфликта: Россия уже дала понять, что не хочет участвовать в конференции в Бюргенштоке", – отметила политсила.

Швейцарские правые заявили, что "Федеральный совет поддался международному давлению и отказался от испытанных принципов нейтралитета Швейцарии". Поэтому политсила выдвинула следующие требования:

→ конференция в Бюргенштоке не должна превратиться в одностороннюю конференцию по вопросам "пропаганды и вооружений", чтобы "мирный процесс имел шанс";

→ чтобы были привлечены все стороны конфликта, что включает официальное письменное приглашение из России от Конфедерации.

3 июня Будапешт еще не принял решение о своем участии в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое колебание обусловлено тем, что на мероприятии будут присутствовать "не все стороны войны".

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.

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