Швейцарські праві вимагають "не знищувати нейтралітет" та офіційно запросити Росію на Саміт миру
Саміт миру. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Права Швейцарська народна партія (SVP) закликала владу Швейцарії надіслати Росії офіційне письмове запрошення на Глобальний саміт миру. Ця партія має найбільше представництво у парламенті, там заявили, що конференція без Росії може зашкодити нейтралітету Швейцарії. Відповідну заяву оприлюднили на сайті SVP.

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Партія заявила про "поспішне прийняття Федеральною радою сторони після початку війни в Україні" та наслідки "повного прийняття Швейцарією санкцій ЄС".

"Парламентська група SVP стурбована подіями навколо конференції в Бюргенштоку 15-16 червня 2024 року. Мирні зусилля в принципі слід вітати. Проте виявляється, що нейтралітет Швейцарії вже не визнають усі сторони конфлікту: Росія вже дала зрозуміти, що не хоче брати участь у конференції в Бюргенштоку", — зазначила політсила.

Швейцарські праві заявили, що "Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і відмовилася від випробуваних принципів нейтралітету Швейцарії". Тому політсила висунула такі вимоги:

→ конференція в Бюргенштоку не повинна перетворитися на односторонню конференцію з питань "пропаганди та озброєнь", щоб "мирний процес мав шанс";
→ щоб були залучені всі сторони конфлікту, що включає офіційне письмове запрошення з Росії від Конфедерації.

3 червня Будапешт ще не ухвалив рішення щодо своєї участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, таке вагання зумовлено тим, що на заході будуть присутні "не всі сторони війни".

  • 24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.
  • 14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.
  • 21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.
  • 2 червня президент заявив, що вже 160 країн світу підтвердили свою участь у саміті.

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