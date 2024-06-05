Швейцарські праві вимагають "не знищувати нейтралітет" та офіційно запросити Росію на Саміт миру

Саміт миру. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Права Швейцарська народна партія (SVP) закликала владу Швейцарії надіслати Росії офіційне письмове запрошення на Глобальний саміт миру. Ця партія має найбільше представництво у парламенті, там заявили, що конференція без Росії може зашкодити нейтралітету Швейцарії. Відповідну заяву оприлюднили на сайті SVP.

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Партія заявила про "поспішне прийняття Федеральною радою сторони після початку війни в Україні" та наслідки "повного прийняття Швейцарією санкцій ЄС".

"Парламентська група SVP стурбована подіями навколо конференції в Бюргенштоку 15-16 червня 2024 року. Мирні зусилля в принципі слід вітати. Проте виявляється, що нейтралітет Швейцарії вже не визнають усі сторони конфлікту: Росія вже дала зрозуміти, що не хоче брати участь у конференції в Бюргенштоку", — зазначила політсила.

Швейцарські праві заявили, що "Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і відмовилася від випробуваних принципів нейтралітету Швейцарії". Тому політсила висунула такі вимоги:

→ конференція в Бюргенштоку не повинна перетворитися на односторонню конференцію з питань "пропаганди та озброєнь", щоб "мирний процес мав шанс";

→ щоб були залучені всі сторони конфлікту, що включає офіційне письмове запрошення з Росії від Конфедерації.

3 червня Будапешт ще не ухвалив рішення щодо своєї участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, таке вагання зумовлено тим, що на заході будуть присутні "не всі сторони війни".

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

2 червня президент заявив, що вже 160 країн світу підтвердили свою участь у саміті.

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