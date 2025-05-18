Популист Симион vs центрист Дан. В Румынии стартовал второй тур выборов президента

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. Первые результаты будут известны после 21:00

Джордже Симион и Никушор Дан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

В Румынии начинается второй тур выборов президента, сообщают Sky News и The Guardian. Ультраправый политик Джордже Симион борется за должность с центристом и мэром Бухареста Никушором Даном.

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Утром 18 мая началось голосование во втором туре президентских выборов в Румынии, где с незначительным отрывом соперничают центрист Дан и популист Симион.

Участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 21:00, после чего появятся первые данные экзитполов.

По итогам первого тура президентских выборов, ультраправый Симион получил 40,96 % голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателя), Дан – 20,99 % (1 979 711 избирателей).

Дан является действующим мэром Бухареста, который занял этот пост в 2020 году. У него прозападная позиция, он поддерживает Украину в российско-украинской войне. Симион в свою очередь выступает против помощи Украине, а недавно даже заявил, что из Киева нужно просить "компенсацию".

После того как кандидат от руководящей коалиции Крин Антонеску не смог попасть во второй тур президентских выборов, премьер Румынии Марчел Чолаку подал в отставку. 6 мая временный президент страны Илие Боложан назначил Чолаку временную замену – министра внутренних дел Кетелина Предою.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).

Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначено повторное голосование.

9 марта ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.

4 мая в день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.