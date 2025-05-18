Популіст Сіміон vs центрист Дан. У Румунії стартував другий тур виборів президента

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом. Перші результати будуть відомі після 21:00

Джордже Сіміон і Нікушор Дан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

У Румунії розпочинається другий тур виборів президента, повідомляють Sky News і The Guardian. Ультраправий політик Джордже Сіміон змагається за посаду з центристом і мером Бухареста Нікушором Даном.

Уранці 18 травня розпочалося голосування в другому турі президентських виборів у Румунії, де з незначним відривом змагаються центрист Дан і популіст Сіміон.

Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00, після чого з’являться перші дані екзитполів.

За підсумками першого туру президентських виборів, ультраправий Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).

Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні. Сіміон своєю чергою виступає проти допомоги Україні, а нещодавно навіть заявив, що з Києва потрібно просити "компенсацію".

Після того, як кандидат від керівної коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів, прем'єр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку. 6 травня тимчасовий президент країни Іліє Боложан призначив Чолаку тимчасову заміну – міністра внутрішніх справ Кетеліна Предою.

У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, що мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) і проєвропейська Ласконі (19,17%).

Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.

9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.

4 травня у день виборів Сіміон заявив, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.